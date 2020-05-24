Китай оценил сотрудничество с Россией по борьбе с коронавирусом

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.
Китай оценил сотрудничество с Россией по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Нет сомнений, что сотрудничество двух стран в борьбе с вирусом даст сильный толчок для укрепления двустороннего сотрудничества России и Китая», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «Китай работает с Россией, чтобы обернуть кризис в возможности».

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавируса.

Также в прошлом месяце медицинские эксперты из Китая приехали в Россию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

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