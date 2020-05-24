Китай оценил сотрудничество с Россией по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Нет сомнений, что сотрудничество двух стран в борьбе с вирусом даст сильный толчок для укрепления двустороннего сотрудничества России и Китая», — цитирует его ТАСС.
По его словам, «Китай работает с Россией, чтобы обернуть кризис в возможности».
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавируса.
Также в прошлом месяце медицинские эксперты из Китая приехали в Россию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.