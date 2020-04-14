Лавров обсудил с главой МИД КНР координацию в борьбе с коронавирусом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И сотрудничество стран в борьбе с распространением коронавируса.
Лавров обсудил с главой МИД КНР координацию в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Министры обсудили ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции, рассмотрели предпринимаемые обеими сторонами меры по противодействию пандемии», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что была дана высокая оценка взаимодействию стран по данному вопросу.

«Подтверждён обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в целях защиты жизни и здоровья граждан двух стран», — указано в тексте.

Ранее медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.

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