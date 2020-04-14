Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

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Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Группа экспертов полагает, что российское правительство, власти Москвы своевременно приняли эффективные меры», — цитирует РИА Новости руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли.

По его словам, СМИ «также повели себя правильным образом». 

«Так как COVID-19 является совершенно новым типом вируса, с которым столкнулось человечество, то все мы совместно находимся в процессе исследования», — добавил он.

Ранее сообщалось, что медэксперты из Китая посетили больницу в Коммунарке, ГКБ №15 имени О.М. Филатова и строящийся инфекционный центр в поселении Вороновском.

В марте посол КНР Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия» высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19.

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