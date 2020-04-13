Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве

Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена делегации, руководителя Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Вана Кайли.

«(Группа экспертов. — RT) работает по установленному московскими властями порядку, мы уже посетили три медицинских учреждения, а также провели обсуждение и обмен мнениями с российскими специалистами», — сказал он.

Кайли добавил, что специалисты из КНР посетили больницу в Коммунарке, ГКБ №15 имени О.М. Филатова и строящийся инфекционный центр в поселении Вороновское.

По его словам, в ближайшие дни эксперты могут посетить ещё несколько учреждений.

Ранее Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.