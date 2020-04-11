Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

Отмечается, что группа специалистов сформирована Госкомитетом по вопросам здравоохранения Китая.

Как уточняется, они вылетели в Россию утром 11 апреля.

Ранее сообщалось, что Россия получила 26 т гуманитарной помощи из Китая.

В марте посол КНР Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия» высоко оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.