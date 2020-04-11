Китай направил в Россию медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.
Отмечается, что группа специалистов сформирована Госкомитетом по вопросам здравоохранения Китая.
Как уточняется, они вылетели в Россию утром 11 апреля.
Ранее сообщалось, что Россия получила 26 т гуманитарной помощи из Китая.
В марте посол КНР Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия» высоко оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.