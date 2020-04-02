Россия получила партию гумпомощи из Китая

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Россия получила 26 т гуманитарной помощи из Китая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Россия получила партию гумпомощи из Китая
  • РИА Новости

Отмечается, что в груз входят медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры.

В ведомстве сообщили, что полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты направят для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Уточняется, что груз был доставлен ВКС России, а доставку и распределение организовал Минпромторг.

Ранее посол КНР Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия» высоко оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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