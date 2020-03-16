Посол КНР высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19

Посол КНР Чжан Ханьхуэй высоко оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твёрдой и всесторонней. Президент (России. — RT) Владимир Путин в первую же очередь направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия», — приводят «Известия» его слова.

По словам дипломата, Россия предоставила Китаю около 23 тонн медицинских масок, перчаток, защитных очков, одежды и прочих материальных средств.

«Многие ведущие российские СМИ не раз публиковали статьи и репортажи с выражением поддержки Китаю в борьбе с эпидемией. Люди из самых разных слоёв общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно», — сказал Ханьхуэй.

В феврале стало известно, что самолёт Ил-76 МЧС России прибыл в Китай с грузом в виде гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.