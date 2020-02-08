Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

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МЧС России направило в Китай в качестве гуманитарной помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолёт ИЛ-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям Китая... На борту воздушного судна — медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего — 183 кубометра груза», — говорится в сообщении в Twitter.

Самолёт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в 13:33 мск.

Ранее в Минпромторге России сообщили о намерении поставить в КНР 2 млн медицинских масок.

Российский лидер Владимир Путин выразил готовность помочь Китаю в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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