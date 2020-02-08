Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самолёт ИЛ-76 МЧС России доставит гуманитарную помощь жителям Китая... На борту воздушного судна — медицинские препараты, средства индивидуальной защиты. Всего — 183 кубометра груза», — говорится в сообщении в Twitter.
Самолёт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в 13:33 мск.
Ранее в Минпромторге России сообщили о намерении поставить в КНР 2 млн медицинских масок.
Российский лидер Владимир Путин выразил готовность помочь Китаю в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.