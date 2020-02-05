Путин заявил о готовности России помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Китаю в борьбе с распространением коронавируса.

«Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Он добавил, что Россия готова оказывать «дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин ежедневно получает информацию о ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки в 490, а заражённых в настоящий момент более 24,3 тыс.