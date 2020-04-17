Медики из КНР обменялись опытом с московскими коллегами

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Медицинские эксперты из Китая, которые приехали в Россию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, обменялись опытом с руководством московской Городской клинической больницы №67.
Медики из КНР обменялись опытом с московскими коллегами
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы», — цитирует РИА Новости сообщение представителя китайской делегации.

Китайские специалисты осмотрели лаборатории для выявления коронавируса.

Также стороны обменялись опытом по ряду вопросов, связанных с лечением и диагностикой заболевания.

Ранее главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.

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