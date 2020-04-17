Медики из КНР обменялись опытом с московскими коллегами
- АГН «Москва»
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«16 апреля группа китайских медэкспертов, прибывшая в РФ для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, посетила Городскую клиническую больницу №67, обменялась опытом с главным врачом больницы Андреем Шкодой и специалистами больницы», — цитирует РИА Новости сообщение представителя китайской делегации.
Китайские специалисты осмотрели лаборатории для выявления коронавируса.
Также стороны обменялись опытом по ряду вопросов, связанных с лечением и диагностикой заболевания.
Ранее главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.