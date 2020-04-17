Для лечения COVID-19 врачам нужна плазма крови переболевших людей

Главврач 52 больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.

«Мы сейчас начали протокол по применению антительной плазмы от пациентов, которые переболели инфекцией. Мы еще в начале пути, но видим, что это рабочая история», — цитирует Интерфакс слова Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, антитела помогают «справиться с ситуацией».

Она добавила, что врачи будут стимулировать тех кто переболел коронавирусом сдавать плазму.

Ранее стало известно, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания.