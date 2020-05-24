Празднование Пасхи не привело к вспышке коронавируса в России

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Празднование Пасхи не повлияло на динамику распространения коронавируса в России, заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, после майских праздников рост числа заболеваний наблюдался только в Москве, что было связано с увеличением числа тестов.

«В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

Ранее стало известно, что Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.

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