Празднование Пасхи не привело к вспышке коронавируса в России
По его словам, после майских праздников рост числа заболеваний наблюдался только в Москве, что было связано с увеличением числа тестов.
«В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга», — цитирует РИА Новости Тавадяна.
Ранее стало известно, что Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.