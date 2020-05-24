Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье», — цитирует РИА Новости кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

По его словам, остальные регионы либо находятся на пике, либо достигнут пика в ближайшие 1-2 недели.

Согласно оценке эксперта, в Северо-Западном федеральном округе будет долгое плато.

Ранее стало известно, что в Москве выписали ещё 3831 пациента, вылечившегося от коронавирусной инфекции COVID-19.