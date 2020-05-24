Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дотаций в размере 100 млрд рублей, компенсирующих снижение доходов бюджетов.
Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии
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Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

«Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов», — заявили в правительстве.

Средства выделены по поручению президента. Их направят в 56 регионов, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

При этом размер дотации для каждого из регионов будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.

В правительстве добавили, что такая мера поможет сбалансировать и консолидировать бюджеты регионов в условиях ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома.

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