Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии
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Об этом говорится в сообщении кабинета министров.
«Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов», — заявили в правительстве.
Средства выделены по поручению президента. Их направят в 56 регионов, где налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.
При этом размер дотации для каждого из регионов будет определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов.
В правительстве добавили, что такая мера поможет сбалансировать и консолидировать бюджеты регионов в условиях ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома.