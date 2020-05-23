Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

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Правительство России приняло решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей.
Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин заявлял о намерении властей выделить деньги на поддержку российской автомобильной промышленности.

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