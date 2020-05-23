Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Правительство России приняло решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин заявлял о намерении властей выделить деньги на поддержку российской автомобильной промышленности.