Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство распределит 25 млрд рублей на поддержку российской автомобильной промышленности.
Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании правительства. 

«По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома», — цитирует его Интерфакс.

По словам Мишустина, 5 млрд рублей из выделенной суммы направят на закупку автомобилей скорой помощи.

Также будут выделены средства на льготное автокредитование, лизинг, обеспечение опережающих закупок российской автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с госучастием.

Ранее правительство выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, которые находятся за границей во время пандемии.

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