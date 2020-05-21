Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
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- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании правительства.
«По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома», — цитирует его Интерфакс.
По словам Мишустина, 5 млрд рублей из выделенной суммы направят на закупку автомобилей скорой помощи.
Также будут выделены средства на льготное автокредитование, лизинг, обеспечение опережающих закупок российской автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с госучастием.
Ранее правительство выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, которые находятся за границей во время пандемии.