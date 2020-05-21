Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство распределит 25 млрд рублей на поддержку российской автомобильной промышленности.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«По поручению президента выделим 25 млрд рублей на поддержку автопрома», — цитирует его Интерфакс.

По словам Мишустина, 5 млрд рублей из выделенной суммы направят на закупку автомобилей скорой помощи.

Также будут выделены средства на льготное автокредитование, лизинг, обеспечение опережающих закупок российской автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с госучастием.

Ранее правительство выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, которые находятся за границей во время пандемии.