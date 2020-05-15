Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
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- РИА Новости
Соответствующий документ, подписанный и. о. премьер-министра России Андреем Белоусовым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам», — указано в документе.
В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом.
1 мая кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом.