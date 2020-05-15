Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство России выделило МИД 900 млн рублей для оказания помощи российским гражданам, которые находятся за границей во время пандемии.

Соответствующий документ, подписанный и. о. премьер-министра России Андреем Белоусовым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам», — указано в документе.

В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом.

1 мая кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом.