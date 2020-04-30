Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.

По его словам, деньги пойдут на оплату проживания, питания и на другие неотложные нужды, включая продление виз.

Как подчеркнул Мишустин, власти продолжают принимать необходимые меры по вывозу россиян.

22 апреля сообщалось, что более 170 тыс. граждан вернулись в Россию за месяц из-за границы.