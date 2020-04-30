Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом
- РИА Новости
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС.
По его словам, деньги пойдут на оплату проживания, питания и на другие неотложные нужды, включая продление виз.
Как подчеркнул Мишустин, власти продолжают принимать необходимые меры по вывозу россиян.
22 апреля сообщалось, что более 170 тыс. граждан вернулись в Россию за месяц из-за границы.