Кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом
- РИА Новости
Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды», — указано в сообщении кабмина.
В случае необходимости россияне также смогут использовать эти средства для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых они находятся в другой стране.
Ранее Мишустин сообщил, что кабмин выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом.