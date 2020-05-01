Кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом

Правительство России выделило 500 млн рублей на дополнительные выплаты российским гражданам, которые не имеют возможности вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды», — указано в сообщении кабмина.

В случае необходимости россияне также смогут использовать эти средства для уплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, на основании которых они находятся в другой стране.

Ранее Мишустин сообщил, что кабмин выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом.