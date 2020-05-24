Более 40 россиян прилетели из Гоа в Башкирию
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Отмечается, что 27 прилетевших пассажиров, в том числе семерых жителей Башкирии, направили на двухнедельный карантин в обсерватор.
При этом ещё для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской и Нижегородской областей организовали автобусную перевозку в их регионы.
Также ещё трое пассажиров вылетели в Екатеринбург.
Всех прибывших туристов обеспечили горячим питанием и напитками.
Ранее в Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда.