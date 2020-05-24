Более 40 россиян прилетели из Гоа в Башкирию

Более 40 российских граждан прилетели на самолёте «Уральские авиалинии» из Гоа в Уфу. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Уфы.

Отмечается, что 27 прилетевших пассажиров, в том числе семерых жителей Башкирии, направили на двухнедельный карантин в обсерватор.

При этом ещё для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской и Нижегородской областей организовали автобусную перевозку в их регионы.

Также ещё трое пассажиров вылетели в Екатеринбург.

Всех прибывших туристов обеспечили горячим питанием и напитками.

Ранее в Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда.