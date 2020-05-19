В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда
В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда, самолёт проследовал по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск.
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, на борту находились 245 россиян, в том числе десять детей до двух лет.
Ранее в Санкт-Петербург прилетел самолёт с россиянами, которые вернулись на родину из Австрии и Венгрии.
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