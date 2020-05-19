В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда, самолёт проследовал по маршруту Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, на борту находились 245 россиян, в том числе десять детей до двух лет.

Ранее в Санкт-Петербург прилетел самолёт с россиянами, которые вернулись на родину из Австрии и Венгрии.