Вывозной рейс из Австрии и Венгрии прибыл в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург прилетел самолёт с россиянами, которые вернулись на родину из Австрии и Венгрии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Из Вены на самолёте, который также делал промежуточную остановку в Будапеште, прибыли около 20 жителей Петербурга и Ленинградской области, уточняет агентство. Планируется его вылет в Москву.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.