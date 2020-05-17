Вывозной рейс из Австрии и Венгрии прибыл в Санкт-Петербург

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В Санкт-Петербург прилетел самолёт с россиянами, которые вернулись на родину из Австрии и Венгрии.
Вывозной рейс из Австрии и Венгрии прибыл в Санкт-Петербург
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Из Вены на самолёте, который также делал промежуточную остановку в Будапеште, прибыли около 20 жителей Петербурга и Ленинградской области, уточняет агентство. Планируется его вылет в Москву.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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