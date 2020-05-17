Вывозной рейс из Австрии и Венгрии прибыл в Санкт-Петербург
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Из Вены на самолёте, который также делал промежуточную остановку в Будапеште, прибыли около 20 жителей Петербурга и Ленинградской области, уточняет агентство. Планируется его вылет в Москву.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около 16 тыс. россиян вернулись домой вывозными рейсами, организованными в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.