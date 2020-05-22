«Оказали сопротивление с применением гранат»: в Дагестане нейтрализовали планировавших теракт боевиков

В Дагестане силовики нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Как сообщили в НАК, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Хасавюртовском районе была получена информация о группе вооружённых бандитов в лесном массиве. При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов их нейтрализовали. По данным комитета, боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство»*.

В Дагестане силовики нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Там пояснили, что органы безопасности, проводившие оперативно-разыскные мероприятия в Хасавюртовском районе, получили информацию о группе вооружённых бандитов, которые находились в лесном массиве к северу от посёлка Гоксув и, согласно полученным данным, намеревались совершить теракт.

«При попытке задержания преступники оказали вооружённое

сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением

автоматического оружия и гранат. Ответным огнём бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении.

В ходе операции был ранен один сотрудник спецназа. Также в НАК сообщили, что на месте столкновения обнаружены оружие и боеприпасы.

В комитете заявили, что нейтрализованные бандиты, согласно имеющейся информации, были связаны с террористической группировкой «Исламское государство»*.

«По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с

международной террористической организацией ИГИЛ, координировали свои действия с её эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападение на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», — рассказали в НАК.

В ведомстве отметили, что в районе проведения спецоперации осуществляются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

30 апреля в Екатеринбурге также были нейтрализованы связанные с ИГ боевики, готовившие, как сообщили в НАК, «резонансные преступления террористической направленности». Силовики заблокировали частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района города, в котором укрылись трое бандитов. На предложение сдаться властям они открыли огонь, после чего были ликвидированы силами спецназа ФСБ России.

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Также в начале апреля сторонник ИГ был обезврежен в Мурманске. Готовивший теракт боевик открыл огонь по бойцам спецназа и был ликвидирован.

До этого силам ФСБ удалось предотвратить теракты в Ставропольском крае. Там члены ячейки «Исламского государства» — местный житель и уроженец Дагестана — планировали нападения на полицейских и террористические акции в местах массового скопления людей. Один из них был задержан, второй был нейтрализован после того, как оказал вооружённое сопротивление.

Кроме того, в конце марта в Краснодарском крае спецслужбы задержали мужчину 1993 года рождения, в автомобиле которого обнаружили взрывное устройство.

«В автомобиле задержанного найдено самодельное взрывное устройство, а в используемых средствах связи — изобличающая его преступные намерения переписка с находящимися за рубежом членами запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

В марте в пригороде Уфы был обезврежен боевик, который также планировал совершить теракт. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, в котором находился вооружённый мужчина. Полицейские потребовали сложить оружие, в ответ злоумышленник открыл огонь. В ходе последовавшей за этим перестрелки преступника нейтрализовали. При нём оказались пистолет и самодельная бомба.

В феврале президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД отметил снижение более чем вдвое количества преступлений экстремистской направленности в 2019 году. Вместе с тем он указал, что такой результат — «не повод для самоуспокоения», и напомнил, что на МВД лежит ответственность за сохранение стабильности в обществе.

Тем временем в НАК рассказали, что за 2019 год силами органов безопасности был задержан 41 главарь террористов, 241 рядовой боевик и более 600 их пособников. Первый заместитель руководителя аппарата комитета Игорь Кулягин уточнил, что в период с 2015 по 2019 год количество преступлений сократилось в девять раз, а также указал на важную роль СМИ в борьбе с терроризмом.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.