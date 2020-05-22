В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков

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В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков
  • © Национальный антитеррористический комитет

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство, один спецназовец получил ранение в ходе ликвидации боевиков, среди гражданских никто не пострадал.

«При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнём бандиты нейтрализованы», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что бандиты были связаны с террористами «Исламского государства»*, координировались с их эмиссаром.

По данным НАК, бандиты «планировали совершить серию преступлений террористической направленности» — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности.

Ранее в НАК сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа бандитов, в связи с чем проводится спецоперация.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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