В Дагестане проходит спецоперация из-за обнаружения группы бандитов

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Группа бандитов обнаружена в Хасавюртовском районе Дагестана, проводится спецоперация, сообщили в информационном центре НАК.
В Дагестане проходит спецоперация из-за обнаружения группы бандитов
  • © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

«В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что силовики ведут поиск боевиков в Хасавюртовском районе республики.

В марте сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трёх бандитов, которые готовили теракт.

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