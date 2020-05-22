В Дагестане проходит спецоперация из-за обнаружения группы бандитов
- © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
«В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО обнаружена группа бандитов. Проводится спецоперация», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что силовики ведут поиск боевиков в Хасавюртовском районе республики.
В марте сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трёх бандитов, которые готовили теракт.