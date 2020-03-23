В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов
- РИА Новости
Отмечается, что правоохранители получили сведения о подготовке теракта. В результате проверки этой информации по месту жительства одного из подозреваемых обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ.
При дальнейших оперативно-разыскных мероприятиях было установлено местонахождение трёх бандитов.
Их заблокировали на участке около селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии.
«При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнём были нейтрализованы», — рассказали в НАК.
На месте перестрелки обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.
Как уточняется, «пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет».
Ранее в НАК заявили о нейтрализации в Башкирии боевика, который планировал совершить теракт.
СК возбудил дело после нейтрализации бандита.