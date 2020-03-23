В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трёх бандитов, которые готовили теракт. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что правоохранители получили сведения о подготовке теракта. В результате проверки этой информации по месту жительства одного из подозреваемых обнаружили два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ.

При дальнейших оперативно-разыскных мероприятиях было установлено местонахождение трёх бандитов.

Их заблокировали на участке около селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии.

«При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнём были нейтрализованы», — рассказали в НАК.

На месте перестрелки обнаружили автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и самодельное взрывное устройство.

Как уточняется, «пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет».

Ранее в НАК заявили о нейтрализации в Башкирии боевика, который планировал совершить теракт.

СК возбудил дело после нейтрализации бандита.