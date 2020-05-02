«Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции»: Собянин назвал долю инфицированных COVID-19 в Москве

Скрининговые исследования различных групп населения в Москве позволили установить, что число заболевших в российской столице составляет около 2% населения. Такие цифры привёл мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это минимальные значения среди городов мира, пострадавших от пандемии COVID-19. Градоначальник отметил, что в связи с увеличением объёмов тестирования в пять раз удалось почти в два раза повысить выявляемость инфекции — по этому показателю столица вышла в мировые лидеры. Собянин добавил, что угроза пока нарастает, и призвал москвичей максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции. За последние сутки в столице выявлено 5358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа (днём ранее — 3561 случай).

Согласно последним оценкам, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве составляет порядка 2% от всего населения города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные скрининговых исследований.

Таким образом, если отталкиваться от этой цифры, то при численности населения в 12,7 млн человек (данные Росстата на начало 2020 года) в Москве порядка 254 тыс. заболевших COVID-19. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа, по состоянию на 2 мая 2020 года в городе выявлено более 62,6 тыс. случаев заболевания. Зачастую оно протекает бессимптомно.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», — сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве зафиксированы минимальные значения среди мировых городов, пострадавших от пандемии COVID-19: «Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей».

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По словам градоначальника, благодаря активной работе Роспотребнадзора удалось расширить возможности по тестированию на коронавирусную инфекцию.

«Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование ещё в два раза — до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», — констатировал мэр.

Он добавил, что мощность референс-центров по перепроверке проведённых тестов выросла вдвое, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Наряду с этим, заметил мэр, за неделю в десять раз вырос объём экспресс-тестов на антитела.

«Нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, потому что позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам», — отметил мэр.

Вместе с тем, Собянин подчеркнул, что угроза пока нарастает, и призвал москвичей максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции.

Градоначальник также рассказал, что все средства, полученные со штрафов за нарушение действующих в столице ограничений, направят на медицинские цели. Об этом мэр заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда», — сказал мэр.

Согласно последним данным, в России общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 124 054. Болезнь выявлена во всех регионах страны. За последние сутки в стране выявлено 9623 новых случая заболевания, больше половины из них — в Москве (5358). Накануне в России было подтверждено 7933 новых случаев коронавируса. Днём ранее — около 7 тыс. новых заболевших COVID-19.

Роспотребнадзор о росте заболеваемости

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние два дня в России.

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней», — рассказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что «даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных (случаев заражения COVID-19. — RT) — это люди, которые болеют бессимптомно». По словам Поповой, «максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию».

«Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия — Алания. Это и другие регионы, где мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили десять дней назад», — добавила глава Роспотребнадзора.

Также Попова оценила решение ряда российских регионов ввести масочный режим. За последние сутки соответствующие меры приняло руководство Подмосковья, Забайкалья и Ростовской области. По мнению главы Роспотребнадзора, это правильный шаг.

«Я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно. Потому что если уж выйти за пределы родного дома, который сегодня для нас единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим, ни тем, кто нас дома ждёт», — заявила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также рассказала, что заразившийся коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин всё время находится на связи: «Он всё время в доступном режиме, он всё время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос».

Она пожелала Мишустину скорейшего выздоровления, отметив, что его активность и участие крайне важны для страны. Напомним, глава кабмина заявил о своей болезни 30 апреля в ходе совещания с Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

Отметим, что на следующий день после выступления Мишустина стало известно, что коронавирус выявили у главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Министр заявил, что будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц.