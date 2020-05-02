Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19

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Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора. Об этом рассказал исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать. Распад инфекции в домашних условиях происходит до семи дней, а на улице это происходит за 24 часа», — сказал он в интервью радио Sputnik.

По словам Нагибина, использованные средства индивидуальной защиты из медучреждений обеззараживают и утилизируют. В то время как маски и перчатки пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома, часто выбрасывают в обычное мусорное ведро.

«Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой «вторички». Эти люди — в большой зоне риска», — отметил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.

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