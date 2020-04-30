Пропуск на майские: как правильно передвигаться по Москве в период нерабочих дней

Сергей Собянин внёс ряд изменений в свой указ о цифровых пропусках. Мэр Москвы заявил о пролонгации до 11 мая мер самоизоляции граждан и действовавших в городе правил передвижения. Ранее Владимир Путин продлил на этот срок период нерабочих дней в России из-за ситуации с распространением коронавируса. В канун майских праздников RT напоминает основные правила перемещения в столичном регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 апреля внёс ряд изменений в свой указ от 11 апреля, касающийся пропускного режима в столице. Основной смысл поправок — в пролонгации ранее выданных жителям города цифровых пропусков. Срок их действия, согласно указу, ограничивался датой 30 апреля.

Передвижение по правилам

Все оформленные до 30 апреля рабочие цифровые пропуска будут продлены до 4 мая автоматически. Чтобы продлить срок их действия до 11 мая или оформить новые разрешения, граждане должны до 4 мая сделать это самостоятельно наиболее удобным способом: на сайте московской мэрии, с помощью смс на короткий номер 7377 или по телефону единой справочной правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Для этого необходимо предоставить госномер автомобиля или номер транспортной карты «Тройка».

Оформить цифровой пропуск необходимо не менее чем за пять часов до первой поездки, в противном случае карта «Тройка» просто не сработает, а водитель будет автоматически считаться нарушителем. Детям до 14 лет оформлять разрешение не требуется.

© Максим Блинов/РИА Новости

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы ранее пояснили, что тем, кто перемещается по столице без пропуска, на основании служебных удостоверений (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, чиновники, имеющие удостоверения установленного государством образца, а также журналисты и охранники), никаких дополнительных сведений, помимо ранее представленных, вносить не нужно, если только они не требуют актуализации.

Также по теме Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом все представленные при оформлении сведения проверяются, и в случае их недостоверности пропуск будет аннулирован. Это же касается и ситуации, когда при внесении данных была допущена ошибка.

«Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут. Все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется», — заявили в четверг ТАСС в пресс-службе ДИТ в ответ на вопрос о жалобах горожан на массовое аннулирование цифровых пропусков.

Помимо рабочих пропусков, в столице выдаются и два типа других.

Для поездки в медицинские учреждения пропуск можно оформлять ежедневно, но выдаётся он только на один день для поездки в конкретное учреждение.

Также граждане могут оформить пропуск для поездки по личным целям, но соответствующим режиму повышенной готовности (в магазин, на вокзал, на дачу и так далее). Получить такое разрешение на поездку к месту назначения и обратно можно два раза в неделю, пропуск действителен в течение дня.

Как штрафуют

Нарушителей режима самоизоляции в столице привлекают по ст. 3.18.1 КоАП Москвы, которая появилась в законе 2 апреля 2020 года. Согласно п. 2 статьи, нарушителю грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, а если нарушение совершено повторно или в тот момент, когда человек находился за рулём автомобиля, — 5 тыс. рублей.

При этом штрафовать за езду без пропуска на 5 тыс. рублей с помощью дорожных камер пока можно только в Москве — распространить эту практику на всю страну на этой неделе предложило заксобрание Нижегородской области, внеся в Госдуму такие поправки в КоАП РФ.

В указе Собянина от 29 апреля также уточняется, что при отсутствии цифрового пропуска в случае выявления этого факта с помощью дорожных камер административную ответственность несёт владелец транспортного средства.

Кроме того, изменения коснулись и владельцев автомобилей с иностранными номерами, которым теперь для получения пропуска необходимо предоставить больше своих данных. Оформить пропуск эта категория автомобилистов с 30 апреля может только с помощью сайта столичной мэрии.

В камерной обстановке

Контроль за соблюдением пропускного режима на дорогах с помощью автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД был введён с 22 апреля. На такие меры столичные власти пошли в связи с тем, что, несмотря на внедрённый с 15 апреля режим пропусков, трафик на дорогах столицы хоть и резко сократился, но всё равно оставался достаточно большим.

© Максим Блинов/РИА Новости

Заявление о предстоящем использовании комплексов фото- и видеофиксации, которое Сергей Собянин сделал 18 апреля, вызвало бурное обсуждение в соцсетях и большой резонанс в СМИ. Кроме того, прозвучали претензии со стороны сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Последний, как и ряд юристов и автомобильных экспертов, настаивают, что наказание водителей за отсутствие пропуска с помощью дорожных камер противоречит закону. Столичные власти при этом подчёркивают, что все правовые основания для этого есть.

Примечательно, что в течение первых трёх дней после введения системы контроля с помощью камер на дорогах столицы суммарно было зафиксировано почти 600 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска.

Также по теме В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

О первых нескольких штрафах с камер столичным автомобилистам стало известно 28 апреля — автовладельцы рассказали о них в соцсетях.

Вопросы без ответа

При этом один из главных вопросов горожан остаётся открытым — будет ли регистрироваться нарушение конкретным автомобилем один раз в сутки или же с каждой камеры, которая его зафиксирует, как об этом уверенно сообщали источники в правоохранительных органах.

Учитывая плотность автоматических комплексов на дорогах, в последнем случае это грозит штрафами в десятки и сотни тысяч рублей за одну поездку.

Пока на этот вопрос официального ответа нет — в четверг в пресс-службе Департамента транспорта RT посоветовали обратиться в Оперативный штаб Москвы по коронавирусу, а там переадресовали вопрос обратно в департамент.

По данным RT, окончательная ясность с этим вопросом может наступить на следующей неделе, но пока первые оштрафованные получили только по одной квитанции за поездку.

О том, что штрафовать автомобилистов будут не чаще раза в сутки, ранее сообщал и «Коммерсант».

Опрошенные RT эксперты считают, что столичные власти по разным причинам пока не спешат массово рассылать горожанам штрафы с камер.

«С 22 по 24 апреля камеры выявили нарушений пропускного режима на 3 млрд рублей. В прошлом году все камеры в Москве выявляли нарушений ПДД на эту сумму в течение примерно полутора месяцев», — сообщил RT координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

По его словам, «все понимают, что массовая рассылка таких «писем счастья» при текущей экономической ситуации, растущей безработице вызовет бурю негодования».

«Конечно, власти эти протесты не нужны, отсюда и некоторое смягчение риторики к нарушителям, которым уже не столько грозят карами, а больше уговаривают оформить пропуска, благо сделать это объективно несложно. К тому же среди этих сотен тысяч автомобилей без пропусков есть и оперативные машины различных спецслужб, их десятки тысяч. Порой они просто не имеют право как-то и где-то их «светить» в базах. Поэтому со штрафами сейчас очень много вопросов и нюансов», — добавляет Шкуматов.

Проблемы переболевших

По данным RT, с проблемами сейчас сталкиваются и москвичи, которые переболели коронавирусом или находились на обязательном карантине после возвращения из-за границы.

Известны случаи, когда после того, как все ограничительные меры истекли, их автомобили не сняли из специализированной базы и после выезда в городе их останавливают на ближайшем посту ДПС, подвергая длительным проверкам, которые заканчиваются тем, что автомобилистов отпускают.

Как решить эту проблему, полицейские и чиновники гражданам объяснить не могут.

«При этом когда я ещё болел, то ради эксперимента без проблем смог оформить себе пропуск на сайте мэрии, и никто его до сих пор не аннулировал», — сетует RT переболевший коронавирусом житель столицы, который после выздоровления и выезда в город около часа доказывал остановившим его полицейским, что имеет право сесть за руль.

RT направил соответствующий запрос в ДИТ для прояснения ситуации.