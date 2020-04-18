В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что для использования машины нужно включить её государственный номер в цифровой пропуск. Это нужно сделать не менее чем за пять часов до первой поездки.

«Порядок тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», — уточнил Собянин.

Машины, не включённые в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцев оштрафуют, добавил мэр.

18 апреля власти столицы сообщили, что временные ограничения, введённые в городе 13 апреля, продлены до 1 мая. Кроме того, в городе вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности.