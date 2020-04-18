В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он пояснил, что для использования машины нужно включить её государственный номер в цифровой пропуск. Это нужно сделать не менее чем за пять часов до первой поездки.
«Порядок тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт», — уточнил Собянин.
Машины, не включённые в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцев оштрафуют, добавил мэр.
18 апреля власти столицы сообщили, что временные ограничения, введённые в городе 13 апреля, продлены до 1 мая. Кроме того, в городе вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности.