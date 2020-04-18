В Москве вводится новый вид цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе нового вида цифровых пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности.

«Получить эти пропуска могут волонтёры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено», — отметил мэр столицы.

Как уточняется в сообщении на сайте Собянина, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие «обладатели удостоверений государственного образца» не обязаны получать цифровые пропуска, но они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера личных или служебных машин, а также электронных карт.

Ранее власти Москвы сообщили о продлении введённых 13 апреля временных ограничений до 1 мая.