В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

Короткая ссылка
В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает штрафы за управление транспортным средством без разрешения в период режима повышенной готовности или ЧС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на электронную базу нижней палаты.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Согласно тексту, управление транспортным средством без разрешения, иного документа, «установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», приведёт к предупреждению или штрафу до пяти тыс. рублей.

Повторное правонарушение также влечёт штраф в размере пять тыс. рублей.

Как пишет агентство, пакет сопроводительных документов не содержит необходимого в таких случаях отзыва правительства. В подобных случаях профильный думский комитет, как правило, принимает решение о возврате законопроекта авторам.

Проект закона внесён законодательным собранием Нижегородской области.

Ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.

Как отмечал мэр Сергей Собянин, для использования машины нужно включить её государственный номер в цифровой пропуск. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить