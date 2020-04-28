В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска
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- РИА Новости
Согласно тексту, управление транспортным средством без разрешения, иного документа, «установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», приведёт к предупреждению или штрафу до пяти тыс. рублей.
Повторное правонарушение также влечёт штраф в размере пять тыс. рублей.
Как пишет агентство, пакет сопроводительных документов не содержит необходимого в таких случаях отзыва правительства. В подобных случаях профильный думский комитет, как правило, принимает решение о возврате законопроекта авторам.
Проект закона внесён законодательным собранием Нижегородской области.
Ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
Как отмечал мэр Сергей Собянин, для использования машины нужно включить её государственный номер в цифровой пропуск.