В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду на машине без пропуска

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает штрафы за управление транспортным средством без разрешения в период режима повышенной готовности или ЧС. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на электронную базу нижней палаты.

Согласно тексту, управление транспортным средством без разрешения, иного документа, «установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации», приведёт к предупреждению или штрафу до пяти тыс. рублей.

Повторное правонарушение также влечёт штраф в размере пять тыс. рублей.

Как пишет агентство, пакет сопроводительных документов не содержит необходимого в таких случаях отзыва правительства. В подобных случаях профильный думский комитет, как правило, принимает решение о возврате законопроекта авторам.

Проект закона внесён законодательным собранием Нижегородской области.

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