Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков в Москве
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- АГН «Москва»
Как отметил глава города в своём блоге, продлить пропуска в Москве на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно.
«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая», — написал он.
Вместе с этим мэр подчеркнул, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остаётся прежним.
Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая.
Соответствующий указ мэр Москвы подписал вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.