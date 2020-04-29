Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин рассказал о ситуации с продлением пропусков в Москве
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Как отметил глава города в своём блоге, продлить пропуска в Москве на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая», — написал он.

Вместе с этим мэр подчеркнул, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остаётся прежним.

Ранее Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая.

Соответствующий указ мэр Москвы подписал вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

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