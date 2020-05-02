Обязательный масочный режим введён в Забайкалье

Обязательный масочный режим введён на всей территории Забайкальского края, на территории Читы и Читинского района также введён пропускной режим.

«С 2 мая ношение защитной маски, которая снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, стало обязательным при посещении общественных мест в крае, в том числе дворов и детских площадок», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с 2 мая жители Читы и Читинского района смогут подтверждать законность своего нахождения вне места проживания с помощью пропусков.

Уточняется, что соответствующее распоряжение было подписано губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение суток возросло вдвое, достигнув 28.