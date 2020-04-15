Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки

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В Забайкальском крае число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение суток возросло вдвое, достигнув 28.

Об этом информирует пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на данные оперативного штаба региона.

«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.

В начале апреля в Забайкалье обнаружили коронавирус у местной жительницы, вернувшейся из Москвы.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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