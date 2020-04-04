У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

«За медицинской помощью обратилась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. По результатам исследований у неё подтверждена коронавирусная инфекция», — приводит официальный портал региона слова Лапы.

Она сообщила, что женщина в настоящее время «находится под наблюдением в первой городской в больнице».

Лапа отметила, что женщина «строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека».

У них также взяли анализы на наличие COVID-19.

Кроме этого сообщается, что пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдением.

3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.