У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

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Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«За медицинской помощью обратилась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. По результатам исследований у неё подтверждена коронавирусная инфекция», — приводит официальный портал региона слова Лапы.

Она сообщила, что женщина в настоящее время «находится под наблюдением в первой городской в больнице».

Лапа отметила, что женщина «строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека».

У них также взяли анализы на наличие COVID-19.

Кроме этого сообщается, что пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдением.

3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.

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