В Ставропольском крае режим самоизоляции продлили до 30 апреля
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
В пресс-службе пояснили, что действие ограничительных мер может корректироваться, как в сторону ужесточения, так и послабления в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Ставропольском крае.
3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.