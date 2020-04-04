В Ставропольском крае режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Власти Ставропольского края приняли решение продлить режим самоизоляции в регионе до 30 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.региона.

В пресс-службе пояснили, что действие ограничительных мер может корректироваться, как в сторону ужесточения, так и послабления в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Ставропольском крае.

3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.