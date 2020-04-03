В Тюмени рассказали о двух выздоровевших пациентах с коронавирусом

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Два человека выписаны из тюменской инфекционной больницы 3 апреля. 
В Тюмени рассказали о двух выздоровевших пациентах с коронавирусом
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса, пациенты полностью выздоровели.

«Есть положительная новость: двух пациентов мы выписали с выздоровлением», — заявили в оперштабе со ссылкой на Департамент здравоохранения Тюменской области.

По последним данным, в настоящее время в больнице находятся семеро тюменцев с подтверждённым коронавирусом. Трое из них — в тяжёлом состоянии.

3 апреля сообщалось, что за сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом.

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