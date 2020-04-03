За сутки в России выявлен 601 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России выявлен 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4149.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 601», — говорится в заявлении.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Он также отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России усложняется.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.