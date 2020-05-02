Лекарства во время пандемии можно будет заказать онлайн

Во время пандемии коронавируса лекарственные средства можно будет заказать через интернет, говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.

«Поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены на разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями», — указано в тексте.

Отмечается, что в интернете нельзя продавать наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с долей этанола более 25%.

18 апреля стало известно, что власти Москвы расширяют программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, которые проходят лечение на дому. Теперь, наряду с заражёнными коронавирусом или с подозрением на него, бесплатные лекарства будут получать граждане с проявлениями ОРВИ.