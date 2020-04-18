Москвичи с проявлениями ОРВИ будут получать бесплатные лекарства

Власти Москвы расширяют программу обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, которые проходят лечение на дому. Теперь, наряду с заражёнными коронавирусом или с подозрением на него, бесплатные лекарства будут получать граждане с проявлениями ОРВИ.

Об этом на своём сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», — пояснил он.

29 марта стало известно, что для пациентов с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве будет организована доставка бесплатных препаратов на дом.

18 апреля власти столицы сообщили, что временные ограничения, введённые в городе 13 апреля, продлены до 1 мая.

Кроме того, в городе вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтёрской деятельности.