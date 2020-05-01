В Ростовской области с 1 мая введут масочный режим

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В Ростовской области с 1 мая введут масочный режим. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.
В Ростовской области с 1 мая введут масочный режим
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Отмечается, что глава области Василий Голубев подписал постановление, которое дополняет меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции CODID-19.

«В частности, граждан обязали носить маски, а при их отсутствии — респираторы при проезде во всех видах общественного транспорта, включая такси», — говорится в сообщении.

Люди в масках «обязаны находиться и на остановках транспорта, в том числе междугороднего, на автомобильных и железнодорожных вокзалах, в зданиях аэропортов», а также «при посещении иных общественных мест, аптек, магазинов, действующих предприятий и организаций, органов власти и их подведомственных структур».

Кроме этого, данным постановлением губернатора «продлевается до 11 мая запрет на посещение кладбищ, за исключением необходимости погребения умершего».

Ранее сообщалось, что в Коми с 1 мая введут масочный режим.

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