В Ростовской области с 1 мая введут масочный режим. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

Отмечается, что глава области Василий Голубев подписал постановление, которое дополняет меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции CODID-19.

«В частности, граждан обязали носить маски, а при их отсутствии — респираторы при проезде во всех видах общественного транспорта, включая такси», — говорится в сообщении.

Люди в масках «обязаны находиться и на остановках транспорта, в том числе междугороднего, на автомобильных и железнодорожных вокзалах, в зданиях аэропортов», а также «при посещении иных общественных мест, аптек, магазинов, действующих предприятий и организаций, органов власти и их подведомственных структур».

Кроме этого, данным постановлением губернатора «продлевается до 11 мая запрет на посещение кладбищ, за исключением необходимости погребения умершего».

Ранее сообщалось, что в Коми с 1 мая введут масочный режим.