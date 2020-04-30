В Коми с 1 мая введут масочный режим. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

«С завтрашнего дня мы… вводим масочный режим… Это уже не желание, а обязательное условие — если вы выходите на улицу или заходите в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске и у вас обязательно должны быть либо перчатки, либо дезинфицирующее средство для обработки рук», — цитирует РИА Новости Уйбу.

Он также сообщил, что действующий в регионе режим повышенной готовности, введённый в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлевается до 11 мая.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин из-за коронавируса в регионе и усилил его обязательным ношением масок.