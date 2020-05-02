В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях сезонной аллергии от COVID-19

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В Роспотребнадзоре рассказали, чем проявления сезонной аллергии отличаются от симптомов при заражении коронавирусом.
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях сезонной аллергии от COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении перечисляются симптомы сезонной аллергии, такие как насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд, слезоточение.

«Как отличить от симптомов при COVID-19? При сезонной аллергии нет повышения температуры, нет выраженной слабости, утомляемости, нет болей в мышцах, кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой). Нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)», — указано в тексте.

Аллергикам рекомендовано оставаться дома.

Ранее главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.

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