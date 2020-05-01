Главврач Коммунарки рассказал о ещё одном симптоме коронавируса
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции.
«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось», — цитирует его ТАСС.
По словам Проценко, эти высыпания «достаточно разнообразны».
«В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — объяснил он.
Ранее аллерголог-иммунолог Олеся Иванова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отличиях признаков сезонной аллергии и симптомов коронавируса.