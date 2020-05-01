Главврач Коммунарки рассказал о ещё одном симптоме коронавируса

Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что врачи обнаружили ещё один симптом коронавируса — у большинства пациентов стационара наблюдаются высыпания на руках и животе.

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось», — цитирует его ТАСС.

По словам Проценко, эти высыпания «достаточно разнообразны».

«В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — объяснил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Олеся Иванова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отличиях признаков сезонной аллергии и симптомов коронавируса.