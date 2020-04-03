«Дальнейший график будет представлен 6 апреля»: Россия приостанавливает авиарейсы по возвращению граждан

С 4 апреля Россия временно прекращает вывозить граждан, которые находятся за границей и не могут вернуться на территорию страны из-за приостановки авиасообщения. По информации оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, это сделано для предотвращения новой волны завозных случаев заболевания. Россияне, которые хотят возвратиться на родину, должны заполнить соответствующую анкету на сайте госуслуг, после чего будет сформирован график вывоза. Данные о нём будут предоставлены в понедельник. Ранее премьер Михаил Мишустин напомнил, что пик распространения инфекции пока не пройден, и утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности и ЧС.

С 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое решение принято для предотвращения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом.

«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в Российскую Федерацию, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00:00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставившим соответствующие сведения о себе россиянам будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей — на эти меры Министерству иностранных дел РФ выделено 500 млн рублей.

«Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств. Также при необходимости нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник», — поясняется в документе.

Ранее 3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что при получении сигнала о чрезвычайной ситуации граждане должны ознакомиться с «алгоритмом действий», который передадут по радио и телевидению, а также с помощью СМС-сообщений. Прослушав необходимую информацию, следует эвакуироваться в безопасное место. Граждане обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также запрещается создавать угрозу общественной безопасности, мешать работе уполномоченных лиц, распространять заведомо недостоверную информацию о ситуации и заходить за отделяющие опасную зону заграждения.

Мишустин также напомнил, что пик заболевания коронавирусной инфекцией ещё не пройден, и призвал региональные власти следить за тем, чтобы больницы были готовы к приёму заразившихся.

«Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — отметил премьер на заседании координационного совета и рабочей группы по противодействию коронавирусу.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что введённые в стране меры существенно повлияли на ситуацию с количеством тяжелобольных пациентов. Благодаря своевременным действиям ситуация с коронавирусом развивается по благоприятному сценарию.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — приводит его слова РИА Новости.

Мурашко добавил, что в России каждого тяжёлого пациента с COVID-19 консультируют специалисты федеральных медицинских центров.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в стране зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. С начала эпидемии зафиксировано 34 летальных исхода, выздоровел 281 человек.

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совбеза 3 апреля пояснил, что введённые карантинные меры необходимы, чтобы остановить распространение инфекции.

«Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся. И это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты», — отметил глава государства.

Reuters

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В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что длительность режима нерабочих дней в России может быть сокращена в случае, если угроза распространения коронавируса станет минимальной. А до тех пор, пока сохраняется опасность начала эпидемии, режим будет продолжаться.

Между тем мэр Сергей Собянин в эфире Первого канала сообщил, что власти Москвы планировали ввести в городе жёсткий пропускной режим, однако ситуация изменилась. По его словам, на текущей неделе москвичи ведут себя «корректно».

«У нас были планы ввести жёсткий пропускной режим, судя по тому как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решили расслабиться, но ситуация изменилась и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно, выполняют те рекомендации, которые были даны мной, президентом, правительством РФ. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жёсткого пропускного режима», — подтвердил он.

Он выразил надежду, что дисциплина москвичей позволит избежать ухудшения ситуации с заболеваемостью, и система здравоохранения сможет справиться с наплывом пациентов.

Помимо этого, Собянин рассказал, что в объявленные Владимиром Путиным нерабочие дни ходить на работу продолжают около 3 млн человек, 2 млн — на дистанционной работе, и ещё 2 млн человек — в отпусках и на больничных.

«Это тот баланс, который нам и надо поддерживать. Мы не можем закрыть весь город, так, чтобы вообще всё обнулить, но такой баланс, когда две трети находятся дома в самоизоляции, а где-то около четверти передвигаются, — это нормальный баланс, его надо поддерживать и дальше», — уточнил мэр.

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Тем временем в Мосгордуме разъяснили правила передвижения по городу на личном автомобиле. Ездить на машине в Москве разрешается только по одному, исключением могут стать лица, которые вместе проводят самоизоляцию, пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если в автомобиле едет один, он не может посадить второго, третьего, четвертого — это будет нарушение 1,5 метров, и, конечно, они будут оштрафованы», — рассказал он.

Шапошников уточнил, что совместно проживающая семья может находиться в одном автомобиле, однако граждане обязаны брать с собой паспорта.

Напомним, в городе действуют ведённые из-за коронавируса ограничительные меры, в частности, по самоизоляции граждан. Жители Москвы могут покидать квартиру для поездок на работу, обращения за экстренной медицинской помощью, похода в ближайший магазин и аптеку, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.