Зафиксирован в новых регионах: в России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось. В Москве коронавирус был выявлен у 448 человек, из них почти половина младше 45 лет. Тем временем столичная мэрия опубликовала разъяснения по действующим в городе ограничениям. Так, сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей личных автомобилей и такси, чтобы уточнить цель их поездки.

Сотрудники правоохранительных органов в Москве могут останавливать водителей, чтобы уточнить цель их поездки. Разъяснения ограничений, действующих в нерабочие дни из-за коронавируса, опубликованы на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что в случае серьёзной необходимости гражданин может поехать в другой район на личном автомобиле или такси.

«При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель вашей поездки. С собой должен быть паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Владимир Путин объявил о продлении выходных до 30 апреля, отметив, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден как в мире, так и в России. Глава государства отметил, что в случае улучшения ситуации число нерабочих дней может быть уменьшено.

После этого мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что в городе продолжат действовать введённые ранее ограничительные меры. Жителям Москвы необходимо и дальше соблюдать режим самоизоляции, они могут покидать квартиру для поездок на работу (те, кто не может работать удалённо) и обращения за экстренной медицинской помощью, для похода в ближайший магазин и аптеку, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

Собянин призвал всех соблюдать домашний режим, в том числе не ходить на работу. Исключение делается только для руководителей и сотрудников, чьё нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения, добавил он. К ним домашний режим может не применяться, пояснил мэр.

В то же время Сергей Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу введены не будут, так как опыт первой нерабочей недели показал, что такой необходимости пока нет.

«Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды», — добавил мэр.

Тем не менее он отметил, что власти вернутся к вопросу пропусков при ухудшении ситуации с заболеваемостью, либо в случае роста числа нарушений режима самоизоляции.

Кроме того, жителям столицы напомнили, что больницы и поликлиники сейчас открыты только для оказания неотложной помощи и при ухудшении самочувствия лучше вызвать врача на дом.

Стоит также отметить, что 2 апреля Собянин подписал закон о введении административной ответственности за нарушение самоизоляции. Игнорирующим домашний режим грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном нарушении предписаний — 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц предполагается штраф до 500 тыс. рублей.

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось. В Москве коронавирус был выявлен у 448 человек, из них почти половина младше 45 лет. Всего по состоянию на 3 апреля в стране зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. С начала эпидемии зафиксировано 34 летальных исхода, выздоровел 281 человек.

Как уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве больницы покинули ещё 28 человек.

«За прошедшие сутки ещё 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших», — рассказала она.

Для борьбы с COVID-19 Владимир Путин поручил правительству увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также обеспечить проведение работ по созданию новых тест-систем для диагностики и вакцин для профилактики коронавируса.

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Тем временем в Москве был создан временный центр обработки данных россиян, возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Там рассказали, что за неделю сотрудники обработали 41 тыс. анкет. В департаменте пояснили, что такой учёт необходим для контроля состояния здоровья прибывших и позволяет врачам при появлении случаев заражения оперативно проводить профилактические мероприятия.

Системная помощь россиянам, оставшимся за границей, будет развёрнута в самое ближайшее время, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поручило обеспечить Минкомсвязи, фонду социального страхования, рабочей группе государственного совета по противодействию распространению коронавируса доступ к сведениям о российских гражданах, которые хотят вернуться в страну.

Для помощи тем, кто не имеет возможности вернуться в РФ и при этом нуждается в материальной помощи и не имеет жилья в стране пребывания, Минфину было дано указание обеспечить выделение МИД бюджетных ассигнований федерального бюджета.

«В настоящее время загранучреждения МИД России оказывают гражданам помощь исключительно в рамках имеющихся у них возможностей. Мы исходим из того, что системная помощь такого глобального масштаба будет развёрнута в самое ближайшее время на основе тех решений, которые были приняты под эгидой правительства нашей страны», — подчеркнула Захарова.