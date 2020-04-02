«Инкубационный период вируса составляет 14 дней»: в России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочую неделю в России, напомнив, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Она отметила, что прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости в стране. Схожее мнение выразила вице-премьер Татьяна Голикова, попросив принимать решение исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. В свою очередь, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров высказал предположение, что вспышка COVID-19 в России может завершиться к лету.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина. Такой позволит снизить скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнула Попова. При этом она напомнила, что инкубационный период болезни составляет 14 дней.

«Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», — приводит слова Поповой ТАСС.

Руководитель ведомства назвала «крайне важным» решение Путина о нерабочей неделе, но отметила, что прекращение ограничительных мер грозит дальнейшим ростом заболеваемости в стране.

Попова также рассказала, что России, в отличие от ряда стран, удаётся сдерживать темпы роста числа зараженных. По её словам, сейчас 85 российских субъектов находятся на разных стадиях развития эпидемиологической ситуации. Глава Роспотребнадзора пояснила, что отсутствие взрывного роста количества заболевших объясняется тем, что страна своевременно принимает необходимые меры.

Кроме того, она рассказала, что более чем у 20% инфицированных россиян заболевание протекает без симптомов.

«На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования. Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжёлое, средне-тяжёлое течение», — подтвердила она.

О необходимости продлить меры социального дистанцирования также заявила вице-премьер Татьяна Голикова, призвав принимать решение исходя из ситуации в каждом конкретном регионе. Она напомнила, что пока в десяти регионах коронавирус не зафиксирован.

«Но здесь нельзя расслабляться, поскольку ежедневно количество регионов, вовлечённых в заболеваемость, растёт приблизительно на два», — добавила Голикова.

AFP

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Тем временем правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.

Правила, согласно документу, распространяются на лиц, соблюдающих режим самоизоляции, за исключением тех, кого перевели на дистанционный режим работы, или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Листок нетрудоспособности будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля в форме электронного документа.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России был выявлен 771 новый случай заболевания, из них 595 в Москве. Таким образом, на 2 апреля в стране зарегистрировано 3548 случаев COVID-19 в 76 регионах.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров высказал мнение, что вспышка COVID-19 в России может завершиться к лету. Об этом он заявил в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. Он также добавил, что пик заболевания в стране будет достигнут «как минимум в середине следующей недели».

Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России усложняется.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — сказал глава государства.

Он добавил, что в России на карантине из-за распространения заболевания находятся более 3,317 млн человек.

Напомним, после того, как президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, чтобы замедлить распространение инфекции в стране, Москва и Подмосковье, перевели граждан на всеобщий режим самоизоляции. Следом такие же меры ввели в большинстве российских регионов.

Накануне Путин внёс изменения в КоАП и УК, предполагающие ответственность за нарушение карантина и распространение фейков о заболевании, а также наделил правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Как сообщил замначальника главного управления МВД по охране общественного порядка Станислав Наумов, в целом по стране режим самоизоляции «соблюдается достаточно эффективно».

Тем не менее российская полиция возбудила уже 1250 административных дел в отношении граждан, которые нарушают ограничительные меры. В пресс-центре МВД уточнили, что акцент делается на розыске лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора.

Тем временем, в Нью-Йорк прибыл самолёт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом для помощи в борьбе с коронавирусом. США в конце марта обошли по числу заражённых Китай и Италию — страны, где была отмечена наиболее тяжёлая эпидемиологическая обстановка. 31 марта в Кремле сообщили, что Россия на фоне сложной ситуации с заболеванием в США предложила американской стороне поддержку.

По данным Университета Джона Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в режиме онлайн, число заболевших в мире превысило 937 тыс., скончались более 47 тыс. человек.