Путин назвал число граждан в России на карантине по коронавирусу
- РИА Новости
Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
«У нас сейчас на карантине находятся в целом 3 317 175 человек, в обсервации всего 1777, на самоизоляции 292 740 человек», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.
Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.