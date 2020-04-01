Путин назвал число граждан в России на карантине по коронавирусу

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения коронавируса COVID-19 находятся более 3,317 млн человек.
Путин назвал число граждан в России на карантине по коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«У нас сейчас на карантине находятся в целом 3 317 175 человек, в обсервации всего 1777, на самоизоляции 292 740 человек», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране в дистанционном режиме.

За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.

Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.

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