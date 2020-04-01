Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране в дистанционном режиме.

«Обстановка весьма напряжённая. Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком удалённом режиме, режиме видеоконференции», — приводит РИА Новости слова Путина.

На заседании премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране.

Мишустин отметил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также он заявил, что кабмин предлагает ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.